MSB’den Eskişehir’deki 1’inci Hava Bakım Fabrikası’nın 100’üncü yılına ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1926'da Eskişehir'de yakılan o ilk meşale, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' vizyonuyla dev bir asra dönüştü. Pervaneli uçaklardan muharip jetlere, motor revizyonlarından milli modernizasyon projelerine. Bugün 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, parça imalatından SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın her bir uçuşuna kadar Türk Hava Kuvvetlerinin çelik kanatlarına güç veriyor. 100 yıldır tek bir sözle, emin ellerde, güvenle gökyüzünde" denildi.

Paylaşımda, fabrikanın eski ve güncel fotoğrafları ile görüntülerine yer verildi.