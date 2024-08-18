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Giriş Tarihi: 18.8.2024 14:32

MSB'den İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangınalra 15 helikopterle destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 15 helikopterle destek verildiğini duyurdu.

DHA
MSB’den İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangınalra 15 helikopterle destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 15 helikopterle destek verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde olmak üzere toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam ediyor" denildi.

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MSB'den İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangınalra 15 helikopterle destek
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