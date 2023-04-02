MSÜ Sonuçları Sorgulama Ekranı 2023 | MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu?

MSÜ sınav sonuç tarihi için araştırmalar sınavın hemen ardından başladı. 120 soru ile temel bilimlerdeki yeterlilikleri tespit edilen öğrenciler, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu sorusuyla sonuçların açıklanacağı tarihi inceliyor. ÖSYM'nin sınav takviminde belirtilen tarihler mercek altına alınıyor. 2023 MSÜ sonuçları sorgulama ekranı ile söz konusu tarih ve güncel açıklamalar haberimizin devamında.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuçlar açıklandığında sonuç görüntüleme ekranına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.
Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.
Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.
Mezun olan öğrencilere ulusal ve uluslararası geçerliliği olan "Ön Lisans Diploması" ile askeri yetenek ve yetkinliklerine istinaden "Astsubay Diploması" verilmektedir. Milli Savunma Üniversitesi Yüksekokullarından alınan ön lisans diplomaları hukuki ve mesleki haklar açısından Yükseköğretim Kurumuna bağlı diğer okullar ile aynı niteliklere sahiptir.
Öğrenciler Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan "Astsubay Çavuş" rütbesi ile mezun olmakta, sınıf okullarında aldıkları eğitimden sonra ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik, karargâh ve kurumlarda ihtisasları ve askeri meslek sınıfları dâhilinde görevler almaktadırlar. Ayrıca istekli personel ÖSYM Bşk.lığı tarafından yapılan dikey geçiş sınavından başarı sağlaması durumunda dört yıllık bir lisans programına geçiş hakkı elde edebilmektedirler. Lisans programını tamamlayan astsubaylar mensubu oldukları kuvvet komutanlıkları tarafından yapılan iç kaynaktan subay temini kapsamında gerekli sınav ve eğitimlerde başarılı oldukları takdirde "subay" olabilmektedirler.