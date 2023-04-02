MSÜ Sonuçları Sorgulama Ekranı 2023 | MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu?

MEZUNİYET SONRASI OLANAKLAR

Mezun olan öğrencilere ulusal ve uluslararası geçerliliği olan "Ön Lisans Diploması" ile askeri yetenek ve yetkinliklerine istinaden "Astsubay Diploması" verilmektedir. Milli Savunma Üniversitesi Yüksekokullarından alınan ön lisans diplomaları hukuki ve mesleki haklar açısından Yükseköğretim Kurumuna bağlı diğer okullar ile aynı niteliklere sahiptir.

Öğrenciler Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan "Astsubay Çavuş" rütbesi ile mezun olmakta, sınıf okullarında aldıkları eğitimden sonra ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik, karargâh ve kurumlarda ihtisasları ve askeri meslek sınıfları dâhilinde görevler almaktadırlar. Ayrıca istekli personel ÖSYM Bşk.lığı tarafından yapılan dikey geçiş sınavından başarı sağlaması durumunda dört yıllık bir lisans programına geçiş hakkı elde edebilmektedirler. Lisans programını tamamlayan astsubaylar mensubu oldukları kuvvet komutanlıkları tarafından yapılan iç kaynaktan subay temini kapsamında gerekli sınav ve eğitimlerde başarılı oldukları takdirde "subay" olabilmektedirler.