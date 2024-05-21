Haberler Yaşam Haberleri MSÜ TERCİH SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2024 EKRANI || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 21.5.2024 01:46 Son Güncelleme: 21.5.2024 01:46

MSÜ TERCİH SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2024 EKRANI || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 10 Mayıs'ta sona erdi. personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanması beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih!

MSÜ TERCİH SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2024 EKRANI || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM’de!

MSÜ tercih sürecinin son bulmasının ardından adaylar için yeni bir süreç başladı. 10 Mayıs tarihinde sona eren tercih süreciyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı o tarihe çevrildi. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI
2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan tarihinde başlamış, son tarihin ise 10 Mayıs Cuma günü olduğu belirtilmişti. Bu tarihler arasında tercih süreci tamamlandı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı bilinmese de geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının önümüzdeki Haziran ayında açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2024 EKRANI || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de!
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