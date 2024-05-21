MSÜ TERCİH SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2024 EKRANI || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM’de!

MSÜ tercih sürecinin son bulmasının ardından adaylar için yeni bir süreç başladı. 10 Mayıs tarihinde sona eren tercih süreciyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı o tarihe çevrildi. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?