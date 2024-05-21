MSÜ TERCİH SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2024 EKRANI || MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM’de!

MSÜ tercih sürecinin son bulmasının ardından adaylar için yeni bir süreç başladı. 10 Mayıs tarihinde sona eren tercih süreciyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı o tarihe çevrildi. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSÜ TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI
2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan tarihinde başlamış, son tarihin ise 10 Mayıs Cuma günü olduğu belirtilmişti. Bu tarihler arasında tercih süreci tamamlandı.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.