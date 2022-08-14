Milli Savunma Üniversitesi MSÜ yerleştirme tarihlerinde değişikliğe gidildi. Konuyla ilgili resmi açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi. Şimdi MSÜ sınavına katılım sağlayan binlerce adayın gündeminde MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıt tarihleri yer alıyor. Peki, MSÜ kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri ve tüm detaylar…
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının yerleştirme tarihlerinin güncellendiğini duyurdu. Adaylar, yerleştirme tarihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Harp Okulları yerleştirme işlemleri, 22 Ağustos- 06 Eylül 2022 tarihleri arasında, ek yerleştirme işlemleri ise 07-16 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme işlemleri, 19-28 Eylül 2022 tarihleri arasında, ek yerleştirme işlemleri ise 29 Eylül - 07 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanacak.