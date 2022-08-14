Milli Savunma Üniversitesi MSÜ yerleştirme tarihlerinde değişikliğe gidildi. Konuyla ilgili resmi açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi. Şimdi MSÜ sınavına katılım sağlayan binlerce adayın gündeminde MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıt tarihleri yer alıyor. Peki, MSÜ kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları yerleştirme tarihleri ve tüm detaylar…