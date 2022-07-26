Haberler Yaşam Haberleri MTV 2. taksit ödemeleri için son tarih belli oldu! MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödemeleri son tarih ne zaman, ödeme nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 16:43 Son Güncelleme: 26.7.2022 16:43

MTV 2. taksit ödemeleri için son tarih belli oldu! MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödemeleri son tarih ne zaman, ödeme nasıl yapılır?

MTV ödeme tarihleri Temmuz ayının sonuna yaklaşırken binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Araç sahipleri Ocak ayında ödemelerin ilk taksitini yatırmıştı. Bilindiği üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksit halinde ödeniyor. Öte yandan “MTV 2. Taksit son tarih ne zaman, ödeme nasıl yapılır, hangi araç ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte MTV ödemesi için son tarih ve tüm detaylar...

MTV 2. taksit ödemeleri için son tarih belli oldu! MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri son tarih ne zaman, ödeme nasıl yapılır?

İlk taksitinin Ocak ayında ikinci taksitinin ise Temmuz ayında ödeneceği MTV ödemeleri için son günlere girildi. Bu bakımdan araç sahipleri Temmuz sonuyla beraber "2022 MTV 2. Taksit ödeme ne zaman yapılacak, son tarih ne, hangi araç ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek?" gibi çeşitli sorular yanıt aramaya başladı. MTV ödemeleri İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden "hızlı ödeme" menüsü ile şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulaması üzerinden de havale ile ödenebiliyor. İşte detaylar...

MTV ve gelir vergisi ödemesinde son hafta

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve gelir vergisinin bu yıla ilişkin ikinci taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 1 Ağustos Pazartesi gün sonuna kadar yapılması gerekiyor. 2022 yılına ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı. İnteraktif Vergi Dairesi "https://ivd.gib.gov.tr/" ve Dijital Ödeme Noktasında "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan "MTV Ödeme" alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik numarası bilgileri girilerek MTV borçları görüntülenebiliyor veya ödenebiliyor.

Ayrıca, 2021 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit ödemelerinin de 1 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor. Öte yandan, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. taksit ödeme süresi ile 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ödeme süresi de 1 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

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MTV 2. taksit ödemeleri için son tarih belli oldu! MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödemeleri son tarih ne zaman, ödeme nasıl yapılır?
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