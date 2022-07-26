MTV 2. taksit ödemeleri için son tarih belli oldu! MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödemeleri son tarih ne zaman, ödeme nasıl yapılır?

İlk taksitinin Ocak ayında ikinci taksitinin ise Temmuz ayında ödeneceği MTV ödemeleri için son günlere girildi. Bu bakımdan araç sahipleri Temmuz sonuyla beraber "2022 MTV 2. Taksit ödeme ne zaman yapılacak, son tarih ne, hangi araç ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek?" gibi çeşitli sorular yanıt aramaya başladı. MTV ödemeleri İnteraktif Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden "hızlı ödeme" menüsü ile şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulaması üzerinden de havale ile ödenebiliyor. İşte detaylar...