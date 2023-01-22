Mübarek üç aylar başladı

İslam inancında büyük ihtiram gösterilen üç aylar bugün başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç aylar dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, üç ayların insanları kendileriyle yüzleştirdiğini, muhasebe, tövbe ve yenilenme fırsatı verdiğini aktaran Erbaş; Regaip, Miraç ve Kadir gecelerinin önemine de dikkati çekti."Kuşkusuz bu mevsimden hakkıyla istifade edebilmenin yegane yolu, sarsılmaz bir iman, kayıtsız bir teslimiyet ve samimi bir gayretten geçmektedir" ifadelerini kullanan Erbaş, üç aylarla rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girildiğini kaydetti.