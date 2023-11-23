Mucize bebek Mir Bayram hayata tutundu

Diyarbakır'da ilk bebeğine hamile kalan Sultan Aktay, 22 haftalık hamileliği sırasında rahim açıklığı nedeniyle yüksek erken doğum riski olduğu tespit edildi. Bunun önüne geçmek ve gebeliğin uzamasını sağlamak için serkülaj tedavisi uygulandı. Ancak, anne hamileliğin 25'inci haftasında trafik kazası geçirince doğum gerçekleştirilmek zorunda kalındı. Riskler ortadan kaldırıldı ve özel bir hastanede doğum başarı ile gerçekleştirildi. Bebeğin gelişimi tamamlanamadığı için hayati tehlikesi yüksekti. Bebek 820 gram olarak dünyaya geldi.

Doktorlar, gelişimini tamamlayabilmesi için Mir Bayram bebeğe 104 gün yeni doğan yoğun bakım servisinde kuvözde tutularak sıkı bir tedavi uyguladı. Sıkı bir tedavinin ardından bebek 2 kilo 460 grama olunca taburcu edildi. Bebeğini günler sonra kucağına alan anne Sultan Aktay, riskli bir sürecin ardından bebeğinin sağlığına kavuşturulmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Hastane yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme de, "Hastamıza 4 santim rahim açıklığı nedeniyle serkülaj yapıldı ve takibe alındı. 25'inci haftaya gelince hastamızın küçük bir kaza geçirmesi nedeniyle bebeğin suyu gelmeye başladı. 25'inci hafta sancılar başlayınca doğum kararı alındı. 820 gram doğan minik bebeğimiz 104 gün sonra 2 kilo 460 gram ile sağlıklı bir şekilde anne ve baba kucağına teslim edildi" dedi.