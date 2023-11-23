Haberler Yaşam Haberleri Mucize bebek Mir Bayram hayata tutundu
Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:41 Son Güncelleme: 23.11.2023 11:42

Mucize bebek Mir Bayram hayata tutundu

Diyarbakır’da 24 yaşındaki Sultan Aktay’ın 25 haftalık iken dünyaya getirdiği 820 gram ağırlığındaki bebeği 104 gün süren tedavinin ardından hayata yeniden merhaba dedi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Mucize bebek Mir Bayram hayata tutundu

Diyarbakır'da ilk bebeğine hamile kalan Sultan Aktay, 22 haftalık hamileliği sırasında rahim açıklığı nedeniyle yüksek erken doğum riski olduğu tespit edildi. Bunun önüne geçmek ve gebeliğin uzamasını sağlamak için serkülaj tedavisi uygulandı. Ancak, anne hamileliğin 25'inci haftasında trafik kazası geçirince doğum gerçekleştirilmek zorunda kalındı. Riskler ortadan kaldırıldı ve özel bir hastanede doğum başarı ile gerçekleştirildi. Bebeğin gelişimi tamamlanamadığı için hayati tehlikesi yüksekti. Bebek 820 gram olarak dünyaya geldi.

Doktorlar, gelişimini tamamlayabilmesi için Mir Bayram bebeğe 104 gün yeni doğan yoğun bakım servisinde kuvözde tutularak sıkı bir tedavi uyguladı. Sıkı bir tedavinin ardından bebek 2 kilo 460 grama olunca taburcu edildi. Bebeğini günler sonra kucağına alan anne Sultan Aktay, riskli bir sürecin ardından bebeğinin sağlığına kavuşturulmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Hastane yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme de, "Hastamıza 4 santim rahim açıklığı nedeniyle serkülaj yapıldı ve takibe alındı. 25'inci haftaya gelince hastamızın küçük bir kaza geçirmesi nedeniyle bebeğin suyu gelmeye başladı. 25'inci hafta sancılar başlayınca doğum kararı alındı. 820 gram doğan minik bebeğimiz 104 gün sonra 2 kilo 460 gram ile sağlıklı bir şekilde anne ve baba kucağına teslim edildi" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
Son dakika | AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan A Haber'e yanıtladı
Antalya'da kız öğrencilerin şoke eden görüntüsü! Soruşturma başlatıldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Listeye bir çizik daha! MİT’ten PKK’nın sözde Suriye silahlanma sorumlusuna operasyon
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze’de hedef tam ateşkes olmalı
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
Başka yolu yok
CHP’nin İP’iyle kuyuya inmek
ARKADAŞINA GÖNDER
Mucize bebek Mir Bayram hayata tutundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA