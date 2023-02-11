Hatay’da mucizenin adı “Ayla bebek”

Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketinin ardından enkaz başlarında ailelerin umut nöbeti sürüyor. Yakınları enkaz başlarında yeni mucizeleri bekliyor. O mucizelerden biri de bugün Hatay'ın Cebrail Mahallesi'nde yaşandı. Depremin ardından 130 saat sonra sağ olarak kurtarılan ayla bebek ilk kontrolünün ardından tedavisi için askeri helikopterle Adana şehir hastanesine sevk edildi.

AYNI AMBULANSLA SEVK EDİLDİLER

Depremin 130. saatinde sağ kurtarılan başka bir depremzede kadın da arama-kurtarma görevlisinin elini bir an olsun bırakmadı. Depremzede vatandaşa ilk yardım ise enkazın içindeyken serum verilerek yapıldı. Depremden 130 saat sonra sağ kurtarılan kadın askeri ambulansla kendisi gibi bir mucizeye imza atan Ayla bebek ile aynı ambulansla Adana'ya sevk edildi.