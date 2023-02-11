Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da mucizenin adı “Ayla bebek”
Giriş Tarihi: 11.2.2023 20:20 Son Güncelleme: 11.2.2023 20:28

Hatay'da mucizenin adı “Ayla bebek”

Hatay’da depremden 130 saat sonra sağ olarak kurtarılan Ayla bebek, kendisi gibi kurtarılan bir başka kadın ile birlikte ilk kontrolünün ardından tedavisi için askeri helikopterle Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İBRAHİM EVRİM AYRAL
Hatay’da mucizenin adı “Ayla bebek”

Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketinin ardından enkaz başlarında ailelerin umut nöbeti sürüyor. Yakınları enkaz başlarında yeni mucizeleri bekliyor. O mucizelerden biri de bugün Hatay'ın Cebrail Mahallesi'nde yaşandı. Depremin ardından 130 saat sonra sağ olarak kurtarılan ayla bebek ilk kontrolünün ardından tedavisi için askeri helikopterle Adana şehir hastanesine sevk edildi.

AYNI AMBULANSLA SEVK EDİLDİLER

Depremin 130. saatinde sağ kurtarılan başka bir depremzede kadın da arama-kurtarma görevlisinin elini bir an olsun bırakmadı. Depremzede vatandaşa ilk yardım ise enkazın içindeyken serum verilerek yapıldı. Depremden 130 saat sonra sağ kurtarılan kadın askeri ambulansla kendisi gibi bir mucizeye imza atan Ayla bebek ile aynı ambulansla Adana'ya sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
SON DAKİKA: CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti! Cenaze programı detayları belli oldu
Son dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitime geçiliyor
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler
Ümit Özdağ'dan 2. provokasyon! 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı genç konuştu: Seni Allah'a havale ediyorum
Suriyeli yalanı ortaya çıkan Özdağ'ın pişkinliği pes dedirtti: O benden özür dilesin
SABAH, Kahramanmaraş’taki yıkımı 6. günde havadan görüntülendi
SON DAKİKA | Hatay’daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
SON DAKİKA | Depremde yıkılan bir sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay yakalandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da mucizenin adı “Ayla bebek”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA