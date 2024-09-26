Haberler Yaşam Haberleri MÜGE ANLI CANLI İZLE | ATV yayın akışı ile 26 Eylül 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı HD izle
Giriş Tarihi: 26.9.2024 09:09

MÜGE ANLI CANLI İZLE | ATV yayın akışı ile 26 Eylül 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı HD izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10:00’da ATV ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla ekranlara gelen programda faili meçhul cinayetler ve esrarengiz kayıpların ardındaki sır perdesi aralanıyor. Programın sıkı takipçileri yeni bölümleri kaçırmadan izleyebilmek için ATV yayın akışıyla Müge Anlı canlı izle linkini arama motorları üzerinde araştırıyor. İşte, 26 Eylül Perşembe Müge Anlı yeni bölüm ATV canlı yayın ekranı ile izle….

MÜGE ANLI CANLI İZLE | ATV yayın akışı ile 26 Eylül 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı HD izle

ATV ekranlarının reyting listelerini alt üst eden programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir ilgi ve merakla takip ediliyor. Dün yayınlanan programda Cengiz Karademir cinayeti kapsamında çocukları ifade için gözaltına alındı. İşte, Müge Anlı yeni bölüm canlı HD izle linki haberin devamında...

26 EYLÜL PERŞEMBE MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü bugün 10:00'da canlı yayınla ATV ekranlarında!

MÜGE ANLI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

5 çocuk babası Cengiz Karademir'in vefatından sonra çocukları Müge Anlı stüdyolarına gelerek ölümün ardındaki sır perdesinin aralanmasını istedi. Cengiz Karademir'İn ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçerken, çocuklar babalarının ölümünden anneleri Emine Karademir'i sorumlu tuttu. Cengiz Karademir'in yaptığı itiraflar sonrasında 5 çocuk ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

ATV FREKANS BİLGİLERİ:
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

ARKADAŞINA GÖNDER
MÜGE ANLI CANLI İZLE | ATV yayın akışı ile 26 Eylül 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı HD izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA