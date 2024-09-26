MÜGE ANLI CANLI İZLE | ATV yayın akışı ile 26 Eylül 2024 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm canlı HD izle

ATV ekranlarının reyting listelerini alt üst eden programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Başarılı sunucu Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir ilgi ve merakla takip ediliyor. Dün yayınlanan programda Cengiz Karademir cinayeti kapsamında çocukları ifade için gözaltına alındı. İşte, Müge Anlı yeni bölüm canlı HD izle linki haberin devamında...