Müge Anlı DJ Gezgin cinayeti son durum ne, cesedi bulundu mu! DJ Gezgin kimdir, öldürüldü mü, kim öldürdü?

DJ GEZGİN KİMDİR?

Manisa'da ikamet eden Mehmet Karahan, 4 yıl önce ortalıktan şüpheli bir şekilde kaybolmuş ve bir daha bulunamamıştı. Geçen 4 yılın ardından DJ Gezgin'den tek bir haber alınamadı. Kayıp olarak aranan Mehmet Karahan'ın kardeş Fatma Karadağ, en son çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu. Müge Anlı ve Tatlı Sert programında bu haftanın konusu, Mehmet Karahan'ın öldürülüp öldürülmediğini bulmak.