Müge Anlı DJ Gezgin cinayeti son durum ne, cesedi bulundu mu! DJ Gezgin kimdir, öldürüldü mü, kim öldürdü?

DJ Gezgin cinayeti yine Türkiye gündemine oturdu. Mehmet Karahan, 5 yıl önce ortalıktan kaybolmasından sonra bir daha gözükmedi. Çıkan fotoğraflarda Mehmet Karahan'ın kulağının patladığı, dayak yediği görüldü. DJ Gezgin'in kız kardeşi Fatma Karadağ, kardeşinin öldürüldüğünü düşünüyor. Peki, DJ Gezgin kimdir? DJ Gezgin'i kim öldürdü? İşte detaylar
DJ GEZGİN SON DURUM NE?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonunu DJ Gezgin ile açtı. Programda DJ Gezgin'in cesedinin henüz bulunamadığı bildirildi. 5 yıl önce ortalıktan kaybolan Mehmet Karahan'ın izine henüz rastlanamadı.
Fatma Karadağ, hala eski sevgilisi Cemal Durmaz'ın cinayet şüphelisi olduğunu düşünüyor.
Fatma Karadağ, evlerinin Cemal Durmaz'a Mehmet Karahan için fidye niyetine satıldığını dile getirdi.
Fatma Karadağ, Cemal Durmaz'ın asla DJ Gezgin'in cesedini nereye gömdüğünü söylemeyeceğini söyledi.
Peki, DJ Gezgin olayı nedir? İşte geçen sezon yaşanan DJ Gezgin olayı hakkında kısaca bir özet;
DJ GEZGİN KİMDİR?
Manisa'da ikamet eden Mehmet Karahan, 4 yıl önce ortalıktan şüpheli bir şekilde kaybolmuş ve bir daha bulunamamıştı. Geçen 4 yılın ardından DJ Gezgin'den tek bir haber alınamadı. Kayıp olarak aranan Mehmet Karahan'ın kardeş Fatma Karadağ, en son çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu. Müge Anlı ve Tatlı Sert programında bu haftanın konusu, Mehmet Karahan'ın öldürülüp öldürülmediğini bulmak.
DJ GEZGİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
4 yıldır haber alınamayan Mehmet Karahan'ın kardeşi Fatma Karadağ, abisinin öldürüldüğünü iddia ediyor. Tarlada bulunan kafatası, Radyo Mehmet Karahan'a ait olduğu düşünülüyor. Kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, korkudan uzun süre konuşamadığını söyledi.
Kardeşinin cinayetinden sonra cesedi günlerce banyoda muhafaza edildiğini itiraf eden Karadağ, kaldıkları dağ evinde ceset kokmasın diye sevgilisinin cesedi her gün yıkadığını iddia etti. Karadağ, "Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş." açıklamalarında bulundu.