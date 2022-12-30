Müge Anlı’daki sapık Sinan’ın adli sicili kabarık çıktı

BİN 248 ARAÇ TESPİT EDİLEREK İNCELEMEYE ALINDI

Asayiş, İstihbarat ve JASAT birimlerince çok yönlü olarak araştırmalar olay gününden itibaren devam etmiş olup, olay yerinde kamera bulunmamakla birlikte çeşitli noktalardan ve yakın çevrelerden elde edilen 98 saatlik kamera (PTS/Güvenlik Kameraları) kaydı alınmıştır. Alınan görüntülerin yaklaşık 69 saati detaylı olarak incelenmiştir. Bu saatler içerisinde bin 248 araç tespit edilerek, araçlar hakkındaki araştırmalar ile kalan 29 saatlik görüntü incelemeleri devam etmektedir.

ŞÜPHELİ İLE İLGİLİ KRİMİNAL İNCELEME DE SÜRÜYOR

Olayda şüpheli görülen Sinan Sardoğan üzerinden ve ikamet adresinden Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca incelenmek üzere biyolojik swap örnekleri ile numuneler alınmış ve sevk edilmiştir.