Müge Anlı’daki sapık Sinan’ın adli sicili kabarık çıktı

Tokat'ın Almus İlçesi Ataköy'de 13 gün önce kaybolan Arife Gökçe olayıyla ilgili Tokat Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklama şöyle; Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy Beldesinde 17 Aralık 2022 tarihinde kaybolan Arife Gökçe'yi arama çalışmaları 13 gündür tüm ekiplerimiz tarafından devam etmektedir.
Olayın yaşandığı tarihten itibaren her gün devam eden kapsamlı ve titiz çalışmalar kapsamında Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, SAK, JASAT timleri ve AFAD olmak üzere toplam 284 personel, kurtarma, iz takip ve kadavra köpekleri, hava destekli drone ile gönüllü sivil vatandaşlar tarafından Ataköy Beldesinin tamamında aramalar yapılmıştır.
BİN 248 ARAÇ TESPİT EDİLEREK İNCELEMEYE ALINDI
Asayiş, İstihbarat ve JASAT birimlerince çok yönlü olarak araştırmalar olay gününden itibaren devam etmiş olup, olay yerinde kamera bulunmamakla birlikte çeşitli noktalardan ve yakın çevrelerden elde edilen 98 saatlik kamera (PTS/Güvenlik Kameraları) kaydı alınmıştır. Alınan görüntülerin yaklaşık 69 saati detaylı olarak incelenmiştir. Bu saatler içerisinde bin 248 araç tespit edilerek, araçlar hakkındaki araştırmalar ile kalan 29 saatlik görüntü incelemeleri devam etmektedir.
ŞÜPHELİ İLE İLGİLİ KRİMİNAL İNCELEME DE SÜRÜYOR
Olayda şüpheli görülen Sinan Sardoğan üzerinden ve ikamet adresinden Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca incelenmek üzere biyolojik swap örnekleri ile numuneler alınmış ve sevk edilmiştir.
ŞÜPHELİ HAKKINDA 23 ADLİ İŞLEM YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Kayıp şahıs Arife Gökçe'nin bulunmasına yönelik olarak kayıp şahıs ile şüpheli şahısların HTS (Geçmişe Dönük İletişim Trafiği) dökümü Almus Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilmiş, şahısların telefon trafikleri detaylı olarak incelenmektedir. Sinan Sardoğan hakkında günümüze kadar yapılan müracaatlar sonucunda Kolluk Kuvvetleri ve Cumhuriyet Savcılıklarınca 23 kez adli işlem yapılmıştır. Arama çalışmaları tüm görevli ekiplerimiz tarafından detaylı bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.