Muğla için ’turuncu’, 18 il için ’sarı’ kodlu uyarı!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; yarın Muğla, İzmir ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor. Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçeleri için turuncu; Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli illerimiz için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım, güncel uyarıları takip edelim" denildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör