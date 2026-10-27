Muğla için ’turuncu’, 18 il için ’sarı’ kodlu uyarı!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; yarın Muğla, İzmir ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor. Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçeleri için turuncu; Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli illerimiz için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım, güncel uyarıları takip edelim" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; ☔️ Yarın; Muğla, İzmir ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor, 🚨Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçeleri için turuncu; Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli illerimiz için ise sarı uyarı var. ⚠️Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım, güncel uyarıları takip edelim. @meteoroloji_twi— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) October 27, 2026