Haberler Yaşam Haberleri Muğla için 'turuncu', 18 il için 'sarı' kodlu uyarı!
Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:13

Muğla için 'turuncu', 18 il için 'sarı' kodlu uyarı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın şiddetli ve kuvvetli yağış nedeniyle Muğla için 'turuncu', İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 18 il için 'sarı' kodlu uyarı olduğunu duyurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Muğla için ’turuncu’, 18 il için ’sarı’ kodlu uyarı!
  • ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre; yarın Muğla, İzmir ve Antalya'da şiddetli ve kuvvetli yağış bekleniyor. Muğla'nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçeleri için turuncu; Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa ve Tunceli illerimiz için ise sarı uyarı var. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı tedbirli olalım, güncel uyarıları takip edelim" denildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #MUĞLA #DALAMAN #KÖYCEĞİZ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla için 'turuncu', 18 il için 'sarı' kodlu uyarı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA