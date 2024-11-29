Haberler Yaşam Haberleri Muğla Marmaris'te acı kaza: 2 çocuk öldü, baba yaralı!
Giriş Tarihi: 29.11.2024 15:29 Son Güncelleme: 29.11.2024 15:31

Muğla Marmaris'te acı kaza: 2 çocuk öldü, baba yaralı!

Marmaris ilçesinde istinat duvarına çarpan kamyonetteki M.K. (10) ile C.K. (7) hayatını kaybetti, babaları sürücü H.K. (35) yaralandı. İşte yürekleri yakan kazanın detayları...

DHA
Muğla Marmaris’te acı kaza: 2 çocuk öldü, baba yaralı!

Feci kaza, saat 10.00 sıralarında Marmaris kara yolu Taşhan mevkisinde yaşandı. H.K. yönetimindeki 35 HC 0807 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü H.K. ile çocukları M.K. ve C.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği M.K. ve C.K., hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan H.K.'nın tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla Marmaris'te acı kaza: 2 çocuk öldü, baba yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA