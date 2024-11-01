Muğla Stadı için protokol tamam

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig akreditasyonuna uygun 6 bin kişi kapasiteli yeni Muğla Atatürk Stadyumu'nun protokolü, Vali İdris Akbıyık, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin arasında imzalandı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ın hazır bulunduğu törende Vali Akbıyık, Muğla'ya kazandırılan bu önemli yatırımdaki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile tüm emeği geçenlere teşekkür etti.Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig akreditasyonuna uygun olarak yenilenecek olan Muğla Atatürk Stadyumu projesinde, 6 bin seyirci kapasiteli tribün, 3 adet tribün altı antrenman salonu, 18 adet seyir locası, protokol ve basın tribünü, toplantı salonları, fuaye alanı, süper lig statüsünde soyunma odaları, şok havuzları, protokol ve basın odaları, temsilci ve antrenör odaları, doping kontrol odası, ilk yardım ve sağlık odası, mescid, wc, engelli wc, 2 adet asansör, canlı yayın kamera platformları, TV ve radyo canlı yayın odaları, akreditasyon odası, uluslararası standartlarda atletizm pisti ve otopark bulunuyor.