Muğla Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!

Valiliğin paylaşımında şu bilgilere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; 700-800 metre rakım üzeri yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor."