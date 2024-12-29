Muğla Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!

Valiliğin paylaşımında şu bilgilere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; 700-800 metre rakım üzeri yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor."
OLASI RİSKLER VE TEDBİRLER
Açıklamada, kuvvetli yağışların ulaşımda aksamalara, su baskınlarına, sele, heyelana, yıldırım düşmesine, kuvvetli rüzgarlara ve yüksek kesimlerde buzlanma ile dona neden olabileceği belirtildi. Vatandaşların bu tür olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
VALİLİK ÇAĞRIDA BULUNDU
Muğla Valiliği, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların, kar yağışı ve don olaylarına karşı hazırlıklı olmalarını, ulaşım ve seyahat planlarını bu doğrultuda yapmalarını önerdi. Sel ve heyelan riskine karşı dere yataklarından ve riskli bölgelerden uzak durulması gerektiği de hatırlatıldı.