Haberler Yaşam Haberleri Muğla Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
Giriş Tarihi: 29.12.2024 01:24

Muğla Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!

Muğla Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak, bölge halkını bu gece itibarıyla beklenen kuvvetli kar yağışı ve sağanak yağış konusunda uyardı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!

Valiliğin paylaşımında şu bilgilere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; 700-800 metre rakım üzeri yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor."

OLASI RİSKLER VE TEDBİRLER

Açıklamada, kuvvetli yağışların ulaşımda aksamalara, su baskınlarına, sele, heyelana, yıldırım düşmesine, kuvvetli rüzgarlara ve yüksek kesimlerde buzlanma ile dona neden olabileceği belirtildi. Vatandaşların bu tür olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

VALİLİK ÇAĞRIDA BULUNDU

Muğla Valiliği, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların, kar yağışı ve don olaylarına karşı hazırlıklı olmalarını, ulaşım ve seyahat planlarını bu doğrultuda yapmalarını önerdi. Sel ve heyelan riskine karşı dere yataklarından ve riskli bölgelerden uzak durulması gerektiği de hatırlatıldı.

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Muğla Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor!
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