Muğla’da 128 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'da kaçak göçmen ve organizatörlerle ilgili mücadele sürüyor. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçaklığına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, tespit edilen kapalı kasa kamyonetler ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmeni yakaladı, 19 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.