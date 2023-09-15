Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da 128 kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 15.9.2023 15:56 Son Güncelleme: 15.9.2023 16:31

Muğla’da 128 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’da kaçak göçmen ve organizatörlerle ilgili mücadele sürüyor. Bir haftada kamyonet ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmen ve 19 organizatör şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 19 organizatör şüphelisinden 10'u tutuklandı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla’da 128 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'da kaçak göçmen ve organizatörlerle ilgili mücadele sürüyor. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Eylül tarihleri arasında göçmen kaçaklığına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, tespit edilen kapalı kasa kamyonetler ve apartlarda, toplam 128 kaçak göçmeni yakaladı, 19 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, 10'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Muğla’da 128 kaçak göçmen yakalandı
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