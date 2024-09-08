Muğla’da alevlerle savaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan yapılan müdahale gece boyunca sürdü. Denizova Mahallesi Sarnıç mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, orman teşkilatının bütün ekipleri, belediyelerin itfaiye araçları, AFAD, DSİ ve emniyetin araçlarıyla söndürmeye destek verdiklerini söyledi. Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirten Akbıyık, "21 hava aracımız, 6'sı uçak, 15'i helikopter ile 1 deniz aracımız da bu çalışmalara destek verdi. 130 civarı arazöz, 123 civari çeşitli araçlar ve 25 civarı iş makinesi alanda çalışma yapıyor. Büyük geçmiş olsun, ekiplerimiz var gücüyle söndürmeye çalışıyor" dedi.