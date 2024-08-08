Muğla’da göçmen kaçakçılığına darbe: 22 şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından Bodrum, Milas, Marmaris ve Datça ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik çalışmalar sonucunda 22 şüpheli yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 20'si tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda kullanılan 2 kamyonet ve 7 otomobil olmak üzere toplam 9 araç ele geçirildi. Ayrıca, bu araçlara 57 bin 951 TL para cezası uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarını engellemek ve düzensiz göç hareketlerini kontrol altına almak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.