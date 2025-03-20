Muğla’da kaçakçılıkla mücadele operasyonu

Muğla'nın Bodrum ve Ortaca Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak Menteşe, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Buna göre 35 litre etil alkol, 1 adet bandrolsüz alkol, 19.700 adet makaron, 8 paket 250 gramlık nargile tütünü, 150 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 32 adet 5 gramlık gümrük kaçağı tütün, 31 adet elektronik sigara, 47 paket gümrük kaçağı sigara, 11 adet cinsel içerikli ürün, 2 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 162 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 10 şüpheliye Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.