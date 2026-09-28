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Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:16

Muğla'da komşu kavgası cinayetle bitti: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşular arasında gürültü ve alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Yaman Mat (36), hayatını kaybetti. Şüpheli Fikret D. (42), gözaltına alındı.

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DHA Yaşam
Muğla’da komşu kavgası cinayetle bitti: 1 ölü
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Muğla'da saat 02.00 sıralarında Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. Yaman Mat ve aynı binada oturan komşusu Fikret D. arasında iddiaya göre; gürültü ve alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

GÜRÜLTÜ KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fikret D., Yaman Mat'ı bıçaklayıp, kaçtı. Mat kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yaman Mat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, garson olarak çalıştığı öğrenilen Fikret D.'yi suç aleti bıçakla yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA #BODRUM

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Muğla'da komşu kavgası cinayetle bitti: 1 ölü
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