Muğla’da ölümle biten kavgada yeni detay: Tutuklu cinayet faili ABD’de ünlü çıktı

ÇIKAN KAVGADA ESNAF HAYATINI KAYBETTİ
İşletmeciler Muhammet K. ve E.K. (28) ile şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. Başını sert zemine çarpıp yaralanan Muhammet K., kaldırıldığı hastanede 9 Kasım'da yaşamını yitirdi.
KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco, Y.A. ve F.A. gözaltına alındı. Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco tutuklandı, Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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PROGRAMDAN TANINIYOR
Şüphelilerden Joao Grant Franco'nun, ABD'de yayınlanan 'Below Deck' adlı reality şov programında yer aldığı ortaya çıktı. 1 Temmuz 2013'te yayın hayatına başlayan programda Franco'nun 4 sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak çalıştığı belirtildi.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
Özel yatlarda kaptanlık yaptığını ifade eden Franco, emniyetteki ifadesinde suçsuz olduğunu ve kendilerinin saldırıya uğradığını ileri sürdü. Kardeşi Carlos Campbell Franco da ifadesinde kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini savundu. Ağabeyinin Muhammet K.'ye vurmadığını öne süren Carlos Franco, Muhammet K.'nin dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini iddia etti.