Muğla’da ölümle biten kavgada yeni detay: Tutuklu cinayet faili ABD’de ünlü çıktı

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco, Y.A. ve F.A. gözaltına alındı. Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco tutuklandı, Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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