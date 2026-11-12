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Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:30

Muğla'da ölümle biten kavgada yeni detay: Tutuklu cinayet faili ABD'de ünlü çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Muhammet K.'nin hayatını kaybettiği kavgada tutuklanan Portekiz uyruklu kaptan Joao Grant Franco'nun, ABD'de yayınlanan ünlü reality şov "Below Deck"in yıldızlarından biri olduğu ortaya çıktı. Tutuklu Portekizli şahsın ifadeleri pes dedirtti! İşte detaylar...

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Muğla’da ölümle biten kavgada yeni detay: Tutuklu cinayet faili ABD’de ünlü çıktı
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Muğla'da 7 Kasım'da saat 20.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmede meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco (34), henüz bilinmeyen nedenle işletmede küfretmeye başladı.

ÇIKAN KAVGADA ESNAF HAYATINI KAYBETTİ

İşletmeciler Muhammet K. ve E.K. (28) ile şüpheliler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. Başını sert zemine çarpıp yaralanan Muhammet K., kaldırıldığı hastanede 9 Kasım'da yaşamını yitirdi.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco, Y.A. ve F.A. gözaltına alındı. Joao Grant Franco ile kardeşi Carlos Campbell Franco tutuklandı, Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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PROGRAMDAN TANINIYOR

Şüphelilerden Joao Grant Franco'nun, ABD'de yayınlanan 'Below Deck' adlı reality şov programında yer aldığı ortaya çıktı. 1 Temmuz 2013'te yayın hayatına başlayan programda Franco'nun 4 sezon boyunca kıdemli güverte görevlisi, güverte reisi ve ikinci kaptan olarak çalıştığı belirtildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Özel yatlarda kaptanlık yaptığını ifade eden Franco, emniyetteki ifadesinde suçsuz olduğunu ve kendilerinin saldırıya uğradığını ileri sürdü. Kardeşi Carlos Campbell Franco da ifadesinde kendisini korumak amacıyla karşılık verdiğini savundu. Ağabeyinin Muhammet K.'ye vurmadığını öne süren Carlos Franco, Muhammet K.'nin dengesini kaybedip düşmüş olabileceğini iddia etti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA #PORTEKİZ #BODRUM

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