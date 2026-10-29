Muğla’da sağanak yağış hayatı felç etti! Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle kent genelinde ekiplerin teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 250'yi aşkın personelin 100'den fazla araç, iş makinesi ve botla sahada görev yaptığı kaydedildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu Dalaman'ın Kargınkürü Mahallesi'nde mahsur kalan 5 kişi ve 33 hayvanın güvenli bölgeye alındığı aktarılan açıklamada, Darıyeri Mahallesi'nde evine kaya düşen 4 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde mahsur kalan hamile bir kadının da ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, Dalaman Kapıkargın başta olmak üzere ihbar gelen bölgelerde arama kurtarma, su tahliyesi, menfez açma, yol temizliği ve heyelanlara müdahale çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan taşkın riski bulunan dere yatakları ile heyelan ve kaya düşmesi tehlikesi olan güzergahlardan uzak durmaları ve yetkili kurumların resmi duyurularını takip etmeleri istendi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör