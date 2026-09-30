Muğla’da silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı

Olay, Menteşe ilçesi Akyer Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre G.K. isimli şahıs, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan T.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., av tüfeğiyle T.Ç. ve S.Ç.'yi bacaklarından vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan T.Ç. ve S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli G.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.