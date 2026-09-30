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Giriş Tarihi: 30.09.2026 02:38

Muğla'da silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıkan olayda 2 kişi av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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İHA
Muğla’da silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı
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Olay, Menteşe ilçesi Akyer Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre G.K. isimli şahıs, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan T.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslarla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., av tüfeğiyle T.Ç. ve S.Ç.'yi bacaklarından vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan T.Ç. ve S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli G.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

#MUĞLA #MENTEŞE
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Muğla'da silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı
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