Muğla’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında NSM Daire Başkanlığı koordinesinde Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Eylül 2025'te tekneyle uyuşturucu sevkiyatına JİHA destekli operasyon başlatıldı.

100 MİLYONLUK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında, 24 Eylül 2025 günü saat 17.00'da seyir halindeki DİAMOND 2 isimli tekne durduruldu. Teknede bulunan şüpheliler S.B. (55) ile M.S.T. (23) gözaltına alındı. Teknede yapılan aramada 100 milyon TL değerindeki 210 kilo skunk ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.