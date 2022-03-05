Muğla’da termik santralin maden sahasına 1,5 milyon fidan dikildi

"YENİ YERLERİNDE YEŞERİP ZEYTİN VERİYORLAR"

Yeraltı kaynaklarını ekonomisine katmayan, katamayan ülkelerin gelişmiş ülkeler statüsüne girmesinin oldukça zor olduğunun altını çizen Tiryaki, şöyle konuştu:

"Biz hem yeraltı kaynaklarımızı değerlendirip hem de çevreye olan duyarlılığımız ile iki işi birden yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuruluşundan bu yana ağaçlandırma çalışmalarımızı yürütüyoruz. 1,5 milyonun üzerinde akasya, kara servi, fıstık çamı, zeytin fidanını toprakla buluşturduk. 1992 yılından bu yana 165 hektar alanda, 42 bin zeytin ağacını dikerek ekosisteme kazandırdık. Maden sahalarımızdaki linyiti alıp elektriğe dönüştürme sürecimiz uzun, zorlu ama milli kaynaklarımızı kullandığımız için de bizim açımızdan keyifli bir süreç.