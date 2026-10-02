Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 2.10.2026 21:59

Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Aramalarda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen döviz ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı!
  • ABONE OL

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere ve araçlara operasyon düzenlendi.

Aramalarda; satışa hazır halde 16 parça halinde 132 gram skunk, 37 parça halinde 69 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 82 bin 600 TL, 290 avro, 165 dolar ve 110 sterlin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MUĞLA #BODRUM #NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA