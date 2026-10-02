Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı!

Aramalarda; satışa hazır halde 16 parça halinde 132 gram skunk, 37 parça halinde 69 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 82 bin 600 TL, 290 avro, 165 dolar ve 110 sterlin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe

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