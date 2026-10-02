Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da yaşlı kadın evinin banyosunda ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 2.10.2026 21:54

Muğla’da yaşlı kadın evinin banyosunda ölü bulundu!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen olayda, 78 yaşındaki Aysel Demir, evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Yaşlı kadının bileziklerinin ve küpelerinden birisinin olmadığı iddia edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Muğla’da yaşlı kadın evinin banyosunda ölü bulundu!
  • ABONE OL

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi Gelişim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşlarındaki Aysel Demir'i evinin banyosunda hareketsiz halde bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının üzerinde bulunduğu ileri sürülen bileziklerinin ve küpelerinden birisinin olmadığı iddia edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaparken, Demir'in cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MUĞLA #MENTEŞE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da yaşlı kadın evinin banyosunda ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA