Muğla’da yaşlı kadın evinin banyosunda ölü bulundu!

Yaşlı kadının üzerinde bulunduğu ileri sürülen bileziklerinin ve küpelerinden birisinin olmadığı iddia edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaparken, Demir'in cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

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