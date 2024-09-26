Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da ‘Yılmazlar’ suç örgütü çökertildi!
Giriş Tarihi: 26.9.2024 08:32 Son Güncelleme: 26.9.2024 08:34

Muğla’da ‘Yılmazlar’ suç örgütü çökertildi!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Muğla merkezli dört ilde düzenlenen "Kuyu-29" operasyonunda, Ahmet Tanyel liderliğindeki "Yılmazlar" Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyon kapsamında 14 örgüt üyesi yakalandı. İşte detaylar...

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Muğla’da ‘Yılmazlar’ suç örgütü çökertildi!

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kararlılık mesajı vererek, "Organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız," dedi. Yerlikaya, bu tür operasyonların ülke genelinde hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

'4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON'

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, Muğla merkezli olarak Trabzon, Antalya ve İzmir'de operasyonlar düzenlendi. Örgüt üyelerinin özellikle Muğla'nın Menteşe ilçesindeki işletmelere yönelik baskı ve cebir uygulayarak suç işledikleri ortaya çıkarıldı.

'ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR'

Operasyon sonucunda; örgütün suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve nitelikli yağma gibi ciddi suçlar işlediği tespit edildi. Örgütün bu suçları uzun süredir organize bir şekilde yürüttüğü belirtildi.

'ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER'

Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi. Bu malzemelerin suç örgütünün faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

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Muğla’da ‘Yılmazlar’ suç örgütü çökertildi!
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