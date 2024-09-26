Muğla’da ‘Yılmazlar’ suç örgütü çökertildi!

'ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR'

Operasyon sonucunda; örgütün suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve nitelikli yağma gibi ciddi suçlar işlediği tespit edildi. Örgütün bu suçları uzun süredir organize bir şekilde yürüttüğü belirtildi.