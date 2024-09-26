Muğla’da ‘Yılmazlar’ suç örgütü çökertildi!

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kararlılık mesajı vererek, "Organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız," dedi. Yerlikaya, bu tür operasyonların ülke genelinde hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.
'4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON'
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, Muğla merkezli olarak Trabzon, Antalya ve İzmir'de operasyonlar düzenlendi. Örgüt üyelerinin özellikle Muğla'nın Menteşe ilçesindeki işletmelere yönelik baskı ve cebir uygulayarak suç işledikleri ortaya çıkarıldı.
'ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER'
Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard disk ele geçirildi. Bu malzemelerin suç örgütünün faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.