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Giriş Tarihi: 10.11.2026 01:42

Muğla'daki kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir genç ağır yaralandı. Kavgada başını sert zemine çarpan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AA AA
Muğla’daki kavgada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kavgada başını sert zemine çarparak ağır yaralanan Muhammet K. (17), kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede 8 Kasım'da yabancı uyruklu iki kişi ile işletme yetkilileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, olayda biri ağır 4 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan müşteki şüpheliler Portekiz uyruklu Joao Grant F. ve Carlos Campbell F. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Kavgaya karışan diğer tarafın müşteki şüphelileri Yakup A. ve Ferhat A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan kavga anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUĞLA #BODRUM
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