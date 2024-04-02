Muğla’daki paylaşım sonrası Başsavcılık harekete geçti: Muğla Belediyesi çalışanının paylaşımına soruşturma

Muğla Büyükşehir Belediyesi basın biriminde görevli M.İ., sosyal 'mustimugla' isimli Instagram hesabından 26 Nisan'da, deniz kenarında yürüyen sakallı ve sarıklı dört erkeğe ait olan 'Mahalle Kumbahçe' şeklinde yer sekmesi bulunan fotoğrafla birlikte, 'Sarıklı ve cübbeli kişiler Bodrum, Marmaris, Datça, Menteşe ve Fethiye'de dolaşmaya başlamışlar. Bu şehrin kültürüne, yaşam tarzına müdahaleye hazırlanıyorlar. Yok öyle yağma burası Muğla' dedi. Yine aynı hesaptan 27 Nisan'da herkese açık bir şekilde yapılan "Kinle nefretle geliyorlar. Kültürümüzü, yaşam tarzımızı yok etmek için geliyorlar. Çocuklarımızı cemaat ve tarikatlara muhtaç bırakmak için geliyorlar. Muğla halkını başkalarıyla karıştırıyorlar. Muğla halkı çocuklarını cemaat ve tarikatlara kaptırmaz" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu paylaşımların ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek M.İ. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı. M.İ. hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulurken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.