Muhammed öğretmenin katiline ağırlaştırılmış müebbet

Olay, geçtiğimiz yıl 12 Haziran'da merkez Karatay ilçesinde bulunan Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Muhammed Öz, aynı okulda görev yapan meslektaşı D.O'nun yeğeni eski ev arkadaşı Berkehan Oluk tarafından odasında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Diğer öğretmenler tarafından etkisiz hale getirilip, polise teslim edilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muhammed Öz

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katil zanlısı Berkehan Oluk hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Katil zanlısı Berkehan Oluk bugün son kez hakim karşısına çıktı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya katil zanlısı Oluk ve taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme son savunmaların ardından kararını açıkladı. Berkehan Oluk 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Oluk'un cezasında hiçbir indirimde uygulanmadı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.