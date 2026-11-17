Diyarbakır'da drift yaparak bir gencin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye yönelik yargılamada otomobilin suçta silah olarak değerlendirilmesi, ihmaller zinciri sonucu hayatını kaybeden çocuklar için verilen cezaları da yeniden gündeme getirdi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan bir tamirhanede 15 Mart'ta meydana gelen olayda, işyeri çalışanı Hasan Büyükaşcı (22) tamir için bırakılan kamyonet ile geri manevra yaptığı sırada kamyonetin arkasında bulunan ve 1 ay önce işe başlayan stajyer öğrenci Muhammed Salih Gövdetaşan'ı ezerek öldürdü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Muhammed Salih'in ölümüne neden olan şüpheli ile işyeri sahibi Mehmet Yelmez (49) gözaltına alındı. Büyükaşcı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Yelmez ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

22 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında mahkeme, işyeri sahibi Mehmet Yelmez'i 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 'iyi hal' indirimi ile 1 yıl 8 ay hapse çarptırdı. Hasan Büyükaşçı ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Büyükaşcı'nın cezası da 'iyi hal' indirimi ile 2 yıl 1 aya düşürüldü. Mahkeme, bu cezayı da adli para cezasına çevirerek 760 gün karşılığı olarak 76 bin TL cezanın 20 taksitle ödenmesine hükmetti.

Ailenin itirazı üzerine istinaf kararı bozdu. Dava yeniden görülecek.

SABAH'a konuşan acılı baba Savaş Gövdetaşan, "Diyarbakır'da ölen Muhammed oğlumuz gibi benim Muhammed'imin de kanı yerde kalmasın. Bu kez emsal bir karar verilsin ki başka Muhammed'ler ölmesin. Umut ediyorum ki adalet bu kez yerini bulacak" dedi.