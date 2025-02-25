Muhammet Gürcan Koçak, Oğuz Murat Aci ile aynı kaderi paylaşmıştı: Acılı babanın oğlu ile son konuşması yürekleri yaktı!

22 Şubat saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana gelen feci kazada, 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak, kuzeninin kullandığı UTV aracı ile seyir halindeyken aracın arızalanması sonucu kuzeniyle emniyet şeridinde beklemeye başladılar.
Aracı tamir ettikleri esnada kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç sürücüsü aracıyla gence çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle ormana savrulan ve ağır yaralanan Koçak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Baba Harun Koçak, yaklaşık 1 sene önce oğluyla aynı kaderi paylaşan Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile bir araya gelerek SABAH'a açıklamalarda bulundu.
Kader ortağı babalar (soldaki) Özer Aci ve Harun Koçak
Harun Koçak, "Yetkilerden rica ediyorum, bu olay aydınlığa kavuşsun ve bu vicdansız bulunsun." derken, Koçak'ın kader ortağı Özer Aci de, "Ben acımı yine yaşıyorum. İlk duyduğumda içim sızladı, perişan oldum. Öğrenir öğrenmez hemen Harun beyi aradım. Yanında olmak istedim." ifadelerini kullandı.
Muhammet Gürcan Koçak
PİKNİĞE GİTMİŞLERDİ
Harun Koçak, oğlunun kuzenleriyle 21.00 civarı UTV ile piknik yapmak için gezintiye çıktılarını ve Muhammet'in Göktürk'ü çok sevdiğini belirtti. Koçak, "Oğlum Göktürk Ormanı'nı çok severdi. Pikniği yaptıktan sonra Göktürk'ü gezmişler. Daha sonra dönüşte UTV arızalanmış ve araçtan duman çıkmış. Emniyet şeridinde UTV'yi tamir etmeye çalışıyorlarmış. Dayısının oğlu telefonun ışığıyla UTV'nin altına bakarken oğlum da arka koltuktan yanına iniyor. Kuzeni de o sırada aracın üzerinden bir şeyin uçtuğunu görüyor. Sesin geldiği yere bakınca oğlumun yerde yattığını görmüş. Oğluma çarpan araç durmuyor ve ilerlemeye devam ediyor. Kaza 02.00 gibi gerçekleşiyor, benim 03.00 civarı haberim oldu. Hastanede hayatını kaybettiğini öğrendik." diye konuştu.
"SON KONUŞMAMIZDA DİKKATLİ OLMASINI TEMBİH ETTİM"
Oğlu ile son konuşmalarında gitmek için izin istediğini söyleyen Koçak, "Ben dikkatli olmasını tembih ettim. 'Baba merak etme, arkadaşlarla piknik yapıp gezeceğiz' dedi. Oğlum kuryeydi, giderken de tedbirini almıştı. Oğlumu en son kaybetmeden 5 saat önce gördüm. Sayın yetkililerden özellikle rica ediyorum bu olay aydınlığa kavuşsun ve bu vicdansız bulunsun. Kaderimiz bizi bir araya getirdi. Abim beni arayıp gelmek için izin istedi. Kader arkadaşımla tanışmak nasip oldu. Benim acımı duyunca onun da acısı tazelendi. Acımızı paylaşmak için şuanda yan yanayız." şeklinde konuştu.
"OĞLUMA DÜĞÜN YAPACAKTIM"
Acılı baba oğluna 4 ay sonra düğün yapacaklarını ve tüm eşyalarını aldığını söylerken duygularına hakim olamadı. Baba Harun Koçak, "Vicdansız, oğluma yardım etseydi vicdanım bu kadar sızlamazdı. 1998 yılında kızımı da trafik kazasında kaybettim. O zamanlar 5 kişilik mezar yaptırmıştım. Oğlumu koyduğum yer de bana aitti. Oğluma düğün yapacaktım ama cenazesi oldu." dedi.
"İLK DUYDUĞUMDA İÇİM SIZLADI, ONUN HALİNDEN BEN ANLARIM"
Koçak'ın kader arkadaşı ve acısını paylaşan Özer Aci de şu ifadeleri kullandı: "Neredeyse aynı tarihler, aynı yer, aynı tip araç, emniyet şeridine alınmış bir araç. Her iki tarafta da hayattan koparılan insanlar. Bu kaçan sürücü, böyle bir yerde o saatlerde şeritli yolda o hızla nereye gidiyor? İki kaza da çok benzer. Yaralıya yardım etmemek var, ölüme terk etmek var. Vicdansız, bari 112'yi ara. İnsan bir empati kurar. İnsanlığımız ölmüş. Bugün bizim başımıza bu gelirken yarın da başkasının başına gelmesin böyle olaylar. Öldürdüğün bir insan, bu kadar mı merhametsiz olduk? Kaçmak ne demek, insanlığımızı bu kadar mı kaybettik? Ben acımı yine yaşıyorum. İlk duyduğumda içim sızladı, perişan oldum. Öğrenir öğrenmez hemen Harun beyi aradım. Yanında olmak istedim. Onun halinden ben anlarım."