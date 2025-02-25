Muhammet Gürcan Koçak, Oğuz Murat Aci ile aynı kaderi paylaşmıştı: Acılı babanın oğlu ile son konuşması yürekleri yaktı!

"İLK DUYDUĞUMDA İÇİM SIZLADI, ONUN HALİNDEN BEN ANLARIM"

Koçak'ın kader arkadaşı ve acısını paylaşan Özer Aci de şu ifadeleri kullandı: "Neredeyse aynı tarihler, aynı yer, aynı tip araç, emniyet şeridine alınmış bir araç. Her iki tarafta da hayattan koparılan insanlar. Bu kaçan sürücü, böyle bir yerde o saatlerde şeritli yolda o hızla nereye gidiyor? İki kaza da çok benzer. Yaralıya yardım etmemek var, ölüme terk etmek var. Vicdansız, bari 112'yi ara. İnsan bir empati kurar. İnsanlığımız ölmüş. Bugün bizim başımıza bu gelirken yarın da başkasının başına gelmesin böyle olaylar. Öldürdüğün bir insan, bu kadar mı merhametsiz olduk? Kaçmak ne demek, insanlığımızı bu kadar mı kaybettik? Ben acımı yine yaşıyorum. İlk duyduğumda içim sızladı, perişan oldum. Öğrenir öğrenmez hemen Harun beyi aradım. Yanında olmak istedim. Onun halinden ben anlarım."