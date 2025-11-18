Muhammet Miraç’ın ölümüne neden olan sürücünün alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi

Kaza, 17 Kasım sabahı Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü Eren Kızılyamaç'ın kullandığı otomobil, bisikletiyle caddedeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Miraç Çam'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk takla atıp asfalta düştü. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, yaralı çocuğa yardım etmek yerine aracını bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Olaydan sonra kaçan sürücüsü bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Oğlunun okula gittiği sırada hayattan koparıldığını anlatan acılı baba, kazayı işyerinde öğrendiğini kaydetti. Baba Çam, "Öğrendiğimize göre sürücünün ikinci defa ehliyetine alkolden el konulmuş. Şuan ehliyetsiz olarak araç kullanıyormuş. Aracı bırakıp kaçmış. Oğlumun en büyük hayali makine ressamı olmaktı. Çizimleri çok iyiydi. Yavrum çok duygusal bir çocuktu. Yavrumun hayallerini çalan o sürücünün en ağır ceza almasını istiyoruz. Bu şekilde araç kullanarak bir çocuğun hayatına son vermek bu kadar basit olmamalı. Adaletimize güveniyoruz ve en ağır ceza vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.