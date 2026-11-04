Muhammet Mutluay cinayetinde yeni gelişme! Boş kovanları toplayan isim şikayetini geri çekti

İstanbul Ataköy'de 30 Ekim 2024'te çalışma ofisinden çıkan 19 yaşındaki Muhammet Mutluay, arkadaşlarıyla halı saha maçı yapmak üzere Küçükçekmece'ye gitmek için otomobille yola çıktı. Araç seyir halindeyken Küçükçekmece'de çalıntı bir araçta bulunan maskeli 3 şüpheli tabancalarla başka bir araca rastgele ateş açarak çevreyi kurşun yağmuruna tuttu. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan Mutluay, otomobilinin arka stop lambasından girerek başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Çekdar Ilık, Eyüp Kaya, Yiğit Erdem Yağmur ve Yasin Ünal hakkında toplam 20 yıldan 68 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"ARAMIZDAKİ HUSUMET BİTMİŞTİ"

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme heyeti, cinayet anına ilişkin kamera görüntülerini yeniden izleterek kayıtlarda görülen kişilerin kimliklerini tek tek doğrulattı. Muhammet Mutluay'ın vurulduğu anları yeniden izleyen ailesi duruşma salonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Duruşmada söz hakkı verilen ve olay günü karşı taraftaki grupta yer alan katılan sanık Ramazan Makas, daha önce aralarında husumet bulunduğunu belirttiği Yasin Ünal hakkında "Geçen duruşmadan sonra ben Yasin'in ailesiyle konuştum, bizim aramızdaki husumet olaydan önce bitmişti. Ben saldırı sırasında Yasin'in de olay yerinde olduğunu düşündüğüm için bu eylemi kendisinin yaptırdığını söylemiştim" dedi.

BOŞ KOVANLARI TOPLAYAN KİŞİ SANIKLAR HAKKINDAKİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Duruşmada incelenen görüntülerde, olay günü karşı taraftaki grupta bulunan katılan Hamza Ormi'nin olay yerindeki boş kovanları topladığı görüldü. Ormi, söz konusu davranışına ilişkin "Olaydan sonra ben yerde bir sürü mermi gördüm, iki tanesini elime aldım. Ramazan'a "bak bunları bize sıkmışlar" dedim, devamında Ramazan bana tekme atarak "sen bunları niye topluyorsun" dedi. 2-3 dakika sonra polisler geldi ve ben toplamış olduğum kovanları polislere teslim ettim" ifadelerini kullandı. Ardından sanıklar hakkındaki şikayetini geri çektiğini söyledi.

"KURŞUN DÖKTÜRMEK İSTEYEN BİZE ULAŞSIN"

Mutluay ailesi tarafından mahkemeye, Çekdar Ilık'a ait olduğu belirtilen sosyal medya paylaşımları da sunuldu. Mermi görsellerinin yer aldığı paylaşımda, "Kurşun döktürmek isteyen bize ulaşsın" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

"TÜM BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKARILSIN"

Acılı aile, cinayetin yalnızca saldırı anıyla sınırlı kalmamasını, olay öncesindeki hazırlıkların, taraflar arasındaki husumetin, geçmiş silahlı çatışmaların ve olası organize suç bağlantılarının tüm yönleriyle araştırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, beyanları alınmamış olan tanıkların gelecek celse dinlenmesine, haklarında zorla getirme emri çıkartılmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 27 Ocak 2027'ye ertelendi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör