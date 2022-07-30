Muharrem ayı namazı ve duası 2022: Muharrem ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Mekke'den Medine'ye hicretinin gerçekleştiği gün, İslam dünyasında takvimin başı kabul ediliyor. Bugün Hicretin 1444'üncü senesi. Bir kez daha Hicri Yılbaşı'na girmenin mutluluğunu yaşayan İslam alemi, yılın birinci ayı olan Muharrem ayını ibadetlerle geçirecek. Bu kapsamda Allah'ın ayı olan Muharrem ayının ilk gecesi kılınan namaz en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu mübarek ayın ilk gecesini ibadetlerle geçirmek isteyenler, ''Muharrem ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Muharrem ayı namazına ilişkin merak edilenleri sizler için derledik.
Hicri Yılbaşı veya 1 Muharrem (kameri) hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir. İslami takvime göre bir sonraki güne saat 00:00 da değil güneş batması ile (akşam ezanı) geçilir. Bu zaman dilimi ay takvimi esaslı olduğu için bir sonraki hicri yılbaşı 11 ya da 12 gün daha erken bir tarihe denk gelir.
Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur'an'da kıymet verilen dört haram aydan biridir. Bu aylarda barış içinde yaşanması, savaş yapılmaması ile ilgili İslam öncesi ve sonrası kurallar mevcuttur. Muharrem ayı, hicrî kamerî yılın birinci ayıdır. Şii Müslümanlar tarafından ise Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kutlanır. ve dünya bir hicri yılbaşında oluşur.
Bu duada, Allahü teâlâya hamd edilmekte, Peygamber efendimize, Eshabına ve Ehl-i beytine salat ve selam getirilmekte, yeni sene boyunca, şeytanın ve nefsimizin şerrinden Allahü teâlâya sığınılmaktadır. "Her kim bu duâyı aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır." Hadis-i Şerifiyle önemi vurgulanan Hicri Yılbaşı için özel dua. Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü, aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar." (Hadis)
(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü'l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es'elüke fîhe'l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)
Muharrem ayında kılınacak namazlar
Bu ay senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında ( yani zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır.
Namaza şu niyetle başlanır:
"Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber "
Her iki rekatta:
7 Fatihai şerife, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlası şerif, okunur.
Namazdan sonra:
11 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.
11 İstiğfarı şerif,
11 Salevatı şerife, okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.
Muharremin birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir tesbih namazı kılınır:
"Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfireti ilahine, rızai ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızai ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadabı ilahine duçar olacak amellerden muhafaza buyur."
Tesbih namazında şunlar okunur:
1. Rekatta : 1 fatiha, 1 Ayetül kürsi,
2. Rekatta : 1 Fatiha, 1 Amenerresulü… ( sürei Ali İmran'ın ilk iki ayeti de ilave edilerek)
3. Rekatta : 1 Fatiha, 1 Hüvellahüllezi…
4. Rekatta : 1 Fatiha, 1 İhlası şerif.
Not: Okunması gereken süreleri bilmeyenler bildikleri süreleri de okuyabilir. Namazdan sonra istiğfar edilir, selavatı şerife getirilir ve arkasından dua edilir. Muharrem ayının birinci günü 1000 kere ihlas süresini okumak
Muharremin birinci gününde her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlası şerif okuyanları, Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle huzuruna bu alemden kul borcu ile götürmeyecektir. Dokuzyüz senelik nafile oruca denk muharrem ayı perşembe, cuma ve cumartesi oruçları
Bu ay içinde; perşembe, cuma, cumartesi günleri peşbeşe oruç tutulursa 900 senelik nafile oruç sevabı verilir.
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Muharrem ayı biri ile onu arası kılınacak namaz
Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rekatte bir selam vererek 6 rekat Namaz kılınır.
Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınır. Bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir.
Namaza şöyle niyet edilir:
"Niyet eyledim ya Rabbi senin rızai şerifin için namaza. Her hangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise bu hakkın ödenmesi için, Allahu Ekber …"
1. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Ayetül kürsi, 11 İhlası şerif,
2. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif.
3. Rekatta: 1 Fatiha, 1 Elhakümüttekasür , 11 İhlası şerif.
4. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif
5. Rekatta: 1 Fatiha, 3 Kul ya eyyühel kafirun, 11 İhlası şerif.
6. Rekatta: 1 Fatiha, 10 İhlası şerif, okunur.
Namazdan sonra dua edilir.
Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak ve 10'uncu gün aşure pişirmek faziletli ibadetlerdendir.
Bunun yerine getirenlerin Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimizle cennete girecekleri ümit edilir.
Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10'uncu günleri oruç tutmalıdırlar.
Resulullah Efendimiz 9'ncu günü seferde bulunuyorlardı. o bakımdan yalnız onuncu günü oruç tutmuşlar ve " sağ olursak gelecek sene 9'ncu günü de tutarız" buyurmuşlardır.
Muharrem'in 9. ve 10. geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Yine 9. 10. geceleri teheccüd vaktinde rızai ilahi için 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 50 şer İhlası şerif okunur.
Teheccüd vakti: Öğle vakti gündüzün hagi saatinde giriyorsa, gecenin o satinde de teheccüd vakti girmiş olur.
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Muharrem ayında hatmi enbiya devam etmek
Bu günlerde hatmi enbiyaya devam etmeli, Bilhassa 9. günü akşamı yani onuncu gecesi muhakkak Hatmi Enbiya yapılmalıdır.
Muharrem Ayı içerisinde mümkün olduğu kadar fazla istiğfar etmelidir.