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Giriş Tarihi: 20.7.2022 16:19

Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022 Aşure günü ne zaman? İşte tarihi

Kurban bayramı ardından Zilhicce ayı sonrası gelecek Muharrem ayı başlangıç tarihi gündemdeki yerini aldı. İslam alemi aşure günü tarihi için araştırmalara başladı. Diyanet takvimi ile yanıt arayan “Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor” sorusu cevap buldu. Peki, 2022 aşure günü ne zaman başlar ve biter, muharrem ayı ne zaman? İşte cevaplar…

Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022 Aşure günü ne zaman? İşte tarihi

Muharrem ayı içinde bulunan Aşure Günü tarihi için geri sayım başladı. Hicri takvime göre muharrem ayından sonra gelen muharrem ayı başlangıcı için Müslümanlar araştırmaya koyuldu. 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor, aşure günü ne zaman soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet dini günler takvimi ile Aşure günü 2022 tarihi…

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Ağustos ayına denk gelen Hicri ay Muharrem, haram aylar arasında yer alıyor. 4 haram ayın ilki olan Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak.

Hicri yılbaşı olarak sayılan Muharrem ayı başlangıcı Müslümanlar için de başlangıç olacak. 30 Temmuz günü başlayan ay 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü sona erecek.

İşte, bu ay içerisinde bulunan aşure günü tarihi…

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü 2022 yılında 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor. Kerbela hadisesinin anıldığı aşure gününde birçok evin mutfağında aşure pişecek ve etrafa dağıtılacak.

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Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022 Aşure günü ne zaman? İşte tarihi
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