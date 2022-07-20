Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022 Aşure günü ne zaman? İşte tarihi

Muharrem ayı içinde bulunan Aşure Günü tarihi için geri sayım başladı. Hicri takvime göre muharrem ayından sonra gelen muharrem ayı başlangıcı için Müslümanlar araştırmaya koyuldu. 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor, aşure günü ne zaman soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet dini günler takvimi ile Aşure günü 2022 tarihi…
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bu yıl Ağustos ayına denk gelen Hicri ay Muharrem, haram aylar arasında yer alıyor. 4 haram ayın ilki olan Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak.
Hicri yılbaşı olarak sayılan Muharrem ayı başlangıcı Müslümanlar için de başlangıç olacak. 30 Temmuz günü başlayan ay 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü sona erecek.
İşte, bu ay içerisinde bulunan aşure günü tarihi…