Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 2022 Aşure günü ne zaman? İşte tarihi

Muharrem ayı içinde bulunan Aşure Günü tarihi için geri sayım başladı. Hicri takvime göre muharrem ayından sonra gelen muharrem ayı başlangıcı için Müslümanlar araştırmaya koyuldu. 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor, aşure günü ne zaman soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Diyanet dini günler takvimi ile Aşure günü 2022 tarihi…