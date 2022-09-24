Muhasebeciden çalışanına iğrenç taciz! "Pavyona gitmek istemiyorum, taksiye atla gel..."

Pendik'te bir muhasebe şirketinde işe başlayan 26 yaşındaki F.F., korkunç bir taciz olayıyla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre işe başlamasından bir süre sonra şirketin sahibi 45 yaşındaki İsmail S., genç kadına kafayı taktı. 17 Eylül 2020 gecesi F.F.'yi telefonla arayan muhasebecinin söyledikleri genç kadını dehşete düşürdü.

Telefonda İslamil S., F.F'ye 'Artık pavyona gitmek istemiyorum, ben çok mutsuzum anla artık ilgiye ihtiyacım var', 'Taksiye atla yanıma gel, seni öpmek istiyorum' şeklinde sözler sarf etti. Bu laflar karşısında şoka giren genç kadın işten ayrılarak soluğu savcılıkta aldı. F.F.'nin şikayeti sonrası bu sefer de özür mesajları atan İsmail S. hakkında soruşturma başlatıldı.

"ŞUURUM YERİNDE DEĞİLDİ"

Savunmasında olay gecesi alkollü olduğunu söyleyen İsmail S., "Şuurum yerinde değildi. Ne dediğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım ve özür diliyorum" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tacizci patron hakkında 'Cinsel taciz' suçundan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki F.F. ve sanık İsmail S. katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Müşteki F.F., şikayetinin devam ettiğini ve istifa ettikten sonra sanığın kendisinden özür dilemesine rağmen tacize devam ettiğini söyledi. İsmail S. beraatini talep ederken mahkeme, sanığı 'Cinsel Taciz' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

İSTİNAFTAN ŞAŞIRTAN İNDİRİM

Yerel mahkemenin bu kararını bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi ise dosyaya yansıyan bilgi ve kanıtlar neticesinde sanık İsmail S. hakkında verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını kaldırdı ve sanığa 3 ay 22 gün ceza verilmesine hükmetti.