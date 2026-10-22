Mühendis Çocuk Yollarda Projesi Trabzon’un köy okullarında!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, Yomra, Akçaabat ve Of ilçelerindeki köy okullarında öğrencilere yönelik uygulamalı bilim ve teknoloji atölyeleri düzenlendi. İlk kez TEKNOFEST GÜNEYDOĞU öncesinde hayata geçirilen proje ile Şanlıurfa'nın ardından Trabzon'da sürdürülen çalışmalarla daha fazla çocuğun bilim ve teknolojiyle buluşturulması hedeflendi. Bilim şenlikleri, BilimFest, TEKNOFEST ve bilim merkezlerinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılma imkânı bulamayan öğrencilere ulaşmayı hedefleyen proje ile çocukların mühendislik ve teknoloji alanındaki uygulamaları deneyimlemeleri, yerli ve millî teknolojilerle erken yaşta tanışmaları amaçlanıyor.

Trabzon etkinliklerinin ilk gününde, Yomra Çamlıyurt ilkokulu ile Maden Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler gün boyunca düzenlenen uygulamalı atölye çalışmalarına katıldı. BARKAN İnsansız Kara Aracı (İKA) oyun atölyesinin yanı sıra, Robot kol, güneş saati ve kâğıt uçak yarışması gibi çalışmalarla öğrencilerin mühendislik, tasarım, üretim ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi desteklendi. Etkinliklerin en dikkat çekici bölümlerinden biri, HAVELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen BAHA Bulut Altı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) öğrencilere tanıtılması oldu. Trabzon'daki köy okullarına getirilen BAHA'yı yakından görme, inceleme ve mühendislerinden bilgi alma fırsatı bulan öğrenciler, aracın canlı gösterimini büyük bir ilgiyle takip etti.

İNSANSIZ HAVA ARACI BAHA KÖY OKULLARINDA ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Türkiye'nin geliştirdiği bir insansız hava aracının köy okullarındaki çocuklarla buluşturulması, öğrencilerin teknolojiye yönelik merakını artırırken yerli ve millî teknolojilerin önemini de somut biçimde ortaya koydu. BAHA'nın tanıtımı sayesinde çocuklar, mühendislik çalışmalarının gerçek hayattaki uygulamalarını yakından gözlemleme fırsatı buldu. Etkinliklerin sonunda öğrencilere Mühendis Çocuk katılım belgeleri ve Mühendis Çocuk dergileri hediye edildi. Böylece öğrencilerin atölyelerde edindikleri deneyimlerin yanı sıra bilim ve mühendislik alanındaki meraklarını geliştirecek yayınlarla da buluşmaları sağlandı.

ÜÇ GÜNDE TOPLAN 500 ÖĞRENCİYLE BULUŞULDU.

19 Ekim'de Yomra Çamlıyurt ilkokulu ile Maden Ortaokulu'ndaki etkinliklerin ardından 20 Ekim'de Akçaabat Sarıtaş İmam Hatip Ortaokulu'nda, 21 Ekim'de ise Of Bölümlü Şehit İhsan Yıldız Ortaokulu'nda HAVELSAN, öğrencilerle bir araya geldi. HAVELSAN üç günlük program kapsamında yaklaşık 500'e yakın öğrenciyle buluştu. HAVELSAN, proje kapsamında mühendislik ve teknoloji alanındaki bilgi ve deneyimini daha geniş öğrenci kitleleriyle buluşturmayı; çocukların bilimsel düşünme, problem çözme ve üretme becerilerini desteklemeyi amaçlıyor.

BİLİMFEST HEYECANI KÖY OKULLARINA TAŞINDI

HAVELSAN, 22-24 Ekim 2026 tarihleri arasında Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek BilimFest'e de katılım sağlıyor. Mühendis Çocuk Yollarda Projesi ile festival öncesinde bilim ve teknoloji heyecanının Trabzon'un köylerine taşınması, öğrencilerin bilimsel etkinliklerle buluşturulması ve BilimFest'e yönelik farkındalığın da artırılması hedeflendi.

HAVELSAN, Mühendis Çocuk Yollarda Projesi ile çocukların erken yaşta mühendislik ve teknoloji alanlarına ilgi duymalarını teşvik ederken Türkiye'nin yerli ve millî teknolojilerini yakından tanımalarına da imkân sağlıyor. Uygulamalı atölye çalışmaları ve insansız hava araçlarının doğrudan tanıtılmasıyla desteklenen proje, çocukların geleceğin mühendisleri olma yolundaki ilgi ve motivasyonlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör