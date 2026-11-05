Muhtemel Aşk 20. bölüm izle: Show TV ile Muhtemel Aşk izle - 5 Kasım 2026

Perşembe akşamları ekrana gelen Muhtemel Aşk'ın 20. bölümünde saklanan gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla kartlar yeniden dağıtılıyor. Ali'nin annesini arama mücadelesi Kadir ve Tolga'yı zorunlu bir iş birliğine sürüklerken, babalık testinin sonuçları tüm dengeleri değiştirecek boyuta ulaşıyor. Muhtemel Aşk 20. bölüm izleme bilgileri ve yayın detayları gündemde.
Show TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümünü canlı izlemek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:
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Tolga'nın suçlamaları ve giderek büyüyen şüpheler, aile içindeki dengeleri altüst ederken saklanan sırlar da bir bir açığa çıkmaya başlar. Ancak herkes kendi hesaplaşmasına odaklanmışken Ali'nin annesini bulmak için yaptığı beklenmedik hamle, bütün aileyi harekete geçirir.
Küçük bir çocuğun özlemi kısa sürede büyük bir dayanışmaya dönüşürken, Kadir ve Tolga geçmişteki düşmanlıklarını bir kenara bırakmak zorunda kalır. Ali'nin çağrısına kimin cevap vereceği ise herkesi hayatlarını değiştirecek bir bekleyişin içine sürükler.