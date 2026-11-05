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Giriş Tarihi: 05.11.2026 19:34

Muhtemel Aşk 20. bölüm izle: Show TV ile Muhtemel Aşk izle - 5 Kasım 2026

Show TV'nin perşembe günleri takip edilen dizisi Muhtemel Aşk, 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadir’in gözaltı süreci ve Tolga’nın iddiaları sonrasında aile içinde yükselen gerilim yeni bölümde de devam ediyor. Yayın saatinden önce dizinin gelişmelerini takip edebilir, yeni bölüm yayınlandığı anda resmi kanallar üzerinden canlı izleme bağlantılarına ulaşabilirsiniz.

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Muhtemel Aşk 20. bölüm izle: Show TV ile Muhtemel Aşk izle - 5 Kasım 2026
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Perşembe akşamları ekrana gelen Muhtemel Aşk'ın 20. bölümünde saklanan gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla kartlar yeniden dağıtılıyor. Ali'nin annesini arama mücadelesi Kadir ve Tolga'yı zorunlu bir iş birliğine sürüklerken, babalık testinin sonuçları tüm dengeleri değiştirecek boyuta ulaşıyor. Muhtemel Aşk 20. bölüm izleme bilgileri ve yayın detayları gündemde.

MUHTEMEL AŞK 20. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümünü canlı izlemek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz:

www.showtv.com.tr/canli-yayin

MUHTEMEL AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Muhtemel Aşk'ın 19. Bölümünde; Kadir'in gözaltına alınmasıyla sarsılan Defne, bir yandan sevdiği adamı kurtarmaya çalışırken diğer yandan babalık testiyle ilgili gerçeğin peşine düşer.

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Tolga'nın suçlamaları ve giderek büyüyen şüpheler, aile içindeki dengeleri altüst ederken saklanan sırlar da bir bir açığa çıkmaya başlar. Ancak herkes kendi hesaplaşmasına odaklanmışken Ali'nin annesini bulmak için yaptığı beklenmedik hamle, bütün aileyi harekete geçirir.

Küçük bir çocuğun özlemi kısa sürede büyük bir dayanışmaya dönüşürken, Kadir ve Tolga geçmişteki düşmanlıklarını bir kenara bırakmak zorunda kalır. Ali'nin çağrısına kimin cevap vereceği ise herkesi hayatlarını değiştirecek bir bekleyişin içine sürükler.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Muhtemel Aşk 20. bölüm izle: Show TV ile Muhtemel Aşk izle - 5 Kasım 2026
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