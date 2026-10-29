Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihi! Show TV ile Muhtemel Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam yok mu?

Perşembe akşamlarının takip edilen yapımları arasında yer alan Muhtemel Aşk, bu hafta yayın akışındaki değişiklikle dikkat çekti. Dizinin yeni bölümünü bekleyen seyirciler, 29 Ekim akşamı ekranlarda olup olmayacağını araştırmaya başladı. Yayın takvimindeki değişikliğin nedeni ve yeni bölüm tarihi ise merak edilen konular arasında yer aldı.
Muhtemel Aşk, 29 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Show TV'nin Cumhuriyet Bayramı'na özel yayın programında değişikliğe gitmesi nedeniyle dizinin bu haftaki bölümü yayınlanmayacak.
Dizinin yayın saati olan 20.00 kuşağında Muhtemel Aşk yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi izleyiciyle buluşacak. Böylece dizinin yeni bölümünü bekleyen seyirciler, hikâyenin devamını izlemek için gelecek haftayı bekleyecek.
Muhtemel Aşk dizisinin merakla beklenen 20. bölümünün, yayın planında yeni bir değişiklik yapılmaması halinde 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri gelecek hafta takip edebilecek.
Show TV'nin 29 Ekim Perşembe günü akşam saatlerindeki yayın programında şu yapımlar yer alıyor:
18.25: Show Ana Haber
20.00: Bir Cumhuriyet Şarkısı
22.45: Sahte Kabadayı
00.15: Gece Hattı
29 Ekim'e özel yayın akışı nedeniyle Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizinin 20. bölümü için planlanan tarih ise 5 Kasım Perşembe olarak öne çıkıyor.