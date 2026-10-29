Muhtemel Aşk yeni bölüm tarihi! Show TV ile Muhtemel Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam yok mu?

MUHTEMEL AŞK BU AKŞAM NEDEN YOK?

Muhtemel Aşk, 29 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Show TV'nin Cumhuriyet Bayramı'na özel yayın programında değişikliğe gitmesi nedeniyle dizinin bu haftaki bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yayın saati olan 20.00 kuşağında Muhtemel Aşk yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi izleyiciyle buluşacak. Böylece dizinin yeni bölümünü bekleyen seyirciler, hikâyenin devamını izlemek için gelecek haftayı bekleyecek.