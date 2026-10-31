Mumya ceset cinayeti 19 yıl sonra aydınlandı

Mersin'de 19 yıl önce işlenen ve uzun yıllar faili meçhul olarak kalan "Mumya Ceset Cinayeti"nde yeni bir gelişme yaşandı. 1 Ağustos 2007 tarihinde Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bir evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülerek beton yapı içerisine gizlenmiş bir buzdolabında erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemelerde cesedin, 1958 doğumlu Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlenmişti.

Cinayetin aydınlatılması için yıllar boyunca sürdürülen çalışmalar, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden derinleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 6 şüpheli belirlendi ve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da yıllardır faili meçhul kalan 4 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, toplam 68 dosyada 75 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını bildirdi.