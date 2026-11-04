’Mumya Ceset’ cinayetinde 3 tutuklama

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Mersin'de 2007'de bir evin avlusunda, buzdolabı içinde cansız bedeni bulunan ve kamuoyunda 'Mumya ceset' olarak bilinen Bahaddin Sefer cinayetine ilişkin başlatılan soruşturmada 3 kişi tutuklandı. 1 Ağustos 2007'de Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde kiracı beton zemini kırmaya başlayınca etrafı saran kötü kokuyu polise bildirdi. Ekipler zemine gömülmüş buzdolabının içerisinden mumyalaşmış halde bir erkek cesedi çıkardı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet İ., Hikmet Ş. ve Hadi Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.