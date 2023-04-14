Münir Özkul Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Münir Özkul Filmleri Listesi

Müniz Özkul filmleri artık sıradan filmler olmaktan çıkmış, toplumun izlerken kendinden bir şeyler bulduğu, uzun yıllar boyunca etkisi altında kaldığı eserler haline gelmiştir. Toplum hafızasında yer edinmiş olan Münir Özkul'un en iyi filmleri hala tekrar tekrar izlenmekte, üzerine sohbetler gerçekleştirilmektedir. Münir Özkul'u konu aldığımız içerikte en çok izlenen Münir Özkul filmleri hakkında çarpıcı bilgilere yer verdik.

Münir Özkul Filmleri

Münir Özkul filmleri insanların içinde sıcak hisler uyandıran, sinemaya iyi niyeti, hoşgörüyü, masumiyeti aktaran içerikteki filmlerdir. Bazen tatlı komik bazen tatlı acı filmlerde rol alan Münir Özkul sinema yaşantısında pek çok kalbe dokunmayı başarmış, toplumun kalbinde unutulmaz anılar meydana getirmiştir. Biz de bu hassasiyetle yakın bir tarihte aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Münir Özkul ve onun filmleri hakkında kapsamlı bir içerik oluşturmayı vazife bildik.

Münir Özkul'un En İyi Filmleri

1- Salak Milyoner (1974) – 8.0 IMDB Puanı

Kayserili Behçet çok hasta bir şekilde ölüm döşeğinde yatmaktadır. Oğulları Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'ten İstanbul'a giderek Mehmet Çavuş'u bulmalarını ister. Senaryoya göre Mehmet Çavuş'un elinde onlara ait olan bir define haritası vardır. Kardeşler, birbirlerine haber vermeden tüm serveti elde etmek için ayrı ayrı yola çıkarlar fakat tren istasyonunda karşılaşacaklardır…

2- Hababam Sınıfı (1975) – 9.5 IMDB Puanı

Münir Özkul denince Mahmut Hoca karakterinin akıllara gelmemesi imkânsız gibi bir şey. Münir Özkul Hababam Sınıfı filmindeki otoriter fakat sevgi dolu Mahmut Hoca'yı o kadar iyi oynamıştır ki adeta bu karakterle özdeşleşmiştir. Yaramaz bir sınıf olan Hababam Sınıfı ile Mahmut Hoca'nın tatlı rekabetini anlatan Hababam Sınıfı'nı izlemeyen kalmamalı…

3- Neşeli Günler (1978) – 8.8 IMDB Puanı

Turşuculukla geçinen mutlu bir aile, bir gün anne ve babanın turşu konusundaki bir anlaşmazlık üzerine boşanmasıyla dağılır. Anne üç evladı, baba ise kalan üç evladı alıp ayrı semtlerde ayrı evlerde yaşamaya başlarlar. Ayrı büyüyen kardeşler büyüyüp birbirini tanıyacak ve aileyi yeniden bir araya getirme planları yapacaklardır.

4- Bizim Aile (1975) – 8.3 IMDB Puanı

Münir Özkul tıpkı Mahmut Hoca gibi kendisiyle bütünleşen bir karakteri oynamaktadır. Efsanevi Yaşar Usta'nın Münir Özkul tarafından canlandırıldığı bu film hafızalara "bak beyim, sana iki çift lafım var!" repliği ile hala çok popülerdir.

5- Gülen Gözler (1977) – 8.6 IMDB Puanı

Nezaket hanım ile onun kocası her şeyden çok bir erkek oğlan istemektedirler. Fakat yaptıkları dört çocuk da kız olur. Çocuklarından İsmet ile Nedret sevgililerine aileleri sanki çok zenginmiş gibi yalan söylerler. Nezaket hanım ve kocası çocuklarının evlendiğini görebilmek için çocuklarının tüm yalanlarına ayak uydurmaya çalışacaktır…

6- Banker Bilo (1980) – 7.7 IMDB Puanı

Zeytin toplama işinde olan Bilo ile onun arkadaşları Maho ile kendilerini Almanya'ya götürmesi karşılığında anlaşır. Onları bir kamyon kasasında taşıyacak olan Maho çok usta bir dolancıdır ve onları Almanya diye kandırıp İstanbul'a götürür.

7- Mavi Boncuk (1974) – 7.9 IMDB Puanı

6 arkadaş Emel Sayın'ın çalıştığı gazinoya gidip burada dayak yerler. İntikam için Emel'i kaçıran altılı, ona çok iyi davrandıklarından dolayı artık kaçırılmış olan Emel Sayın onları terk etmek istemeyecektir.

8- Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979) – 7.0 IMDB Puanı

İstemeden hapse girmiş olan Bilo'nun hikayesi. Bilo kan davalı bir ailenin kızı olan Cano'ya aşıktır. İkilinin komik ve tatlı bir eşkıyalık öyküsü vardır.