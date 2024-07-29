Munzur Vadisi’nde atlı tim

Bir zamanlar zırhlı araç ve helikopterlerin devriye attığı Munzur Vadisi'nde sağlanan huzur ve güven ortamıyla artık güvenlik tedbirleri boyut değiştiriyor. Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 4 bisikletli polisten oluşan "Martı" timinin ardından şimdi de "atlı jandarma timleri" görev yapmaya başladı. Milli park, tabiat parkı ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı mesire alanlarında devriye görevi yapan atlı jandarma timleri sayesinde vatandaşlar güven ve huzur içinde bölgeye gelebiliyor. Atlı timler başta çocuklar olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.3.5 yıldır Tunceli'de ikamet ettiğini söyleyen Altuğ Kahraman isimli vatandaş, "İlk geldiğimizde buralarda piknik yapmaya çekiniyorduk. Zırhlı birlikler görünce güvenli olmadığını düşünüyorduk. Artık zırhlı araçlar da görmüyoruz. Atlı timleri görünce güvenli bir ortam olduğunu bilerek ailece güvenle geliyoruz. Her hafta sonu buralardayız" dedi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ise, turizm kenti olma yolunda ilerlediklerini belirterek, "Bundan 10 yıl, 20 yıl önce böyle değildi. İnsanlar buraya gelmekten tedirgin oluyordu. Buralarda piknik yapmaktan milletimiz bu güzelliklerden istifade etmekten tedirgin oluyordu. Fakat çok şükür jandarma teşkilatımızın, emniyet teşkilatımızın ve vatandaşlarımızın fedakarlığıyla güvenlik, asayiş ve huzuru tesis etmek nasip oldu. 10 yıl sonra Tunceli, Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olacak. Tabi büyük bir çalışma, büyük bir yolculuk" ifadelerini kullandı. Vali Tekbıyıkoğlu, "Emniyetin bisikletli martı timlerini ilk defa ilimizde faaliyete geçirdik. Şimdi ise jandarmamızın atlı asayiş timleri faaliyete girmeye başladı. Daha önce zırhlı araçlarla, helikopterlerle verdiğimiz görünür tedbirleri artık görünmez hale getiriyoruz" diye konuştu.