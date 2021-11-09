DAHA SONRA TEHDİT ETTİĞİ İÇİN GÖZALTINA ALINDI

İlerleyen saatlerde Başoğlu, jandarma tarafından Bermek'i ölümle tehdit ettiği, Sönmez'i de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ayrıca Başoğlu hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında üç ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildi.