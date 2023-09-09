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Giriş Tarihi: 9.9.2023 17:10 Son Güncelleme: 9.9.2023 17:15

Murat Nehir'de balık tutarken boğuldu!

Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

MURAT YILDIRIM
Murat Nehir’de balık tutarken boğuldu!

Muş'ta Murat Nehri'nde balık tutarken, nehre ayağı kayarak suya düşen Bitlisin Ahlat cezaevinde Sağlık memuru olarak çalışan Abdülkadir Süzme boğularak hayatını kayıp etti.

Kent merkezden yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Eralan köyü yakınındaki şehitlik mevkiinde arkadaşlarıyla birlikte murat Nehri'ne giden Abdulkadir Süzme (25) balık avlamaya başladı. Balık tutmak için suya giren, Süzme ayağının kayması sonucu akıntının da etkisiyle dengesini kaybedince nehre düştü. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Vatandaşları tarafından sudan çıkarılan Süzme, sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Cesedi sudan çıkaran köylülerden Yadigar Yılmaz, "Amcamın oğlunu aradım araba istedim olay yerine gittiğimizde 3 genç şoka girmiş şekilde bağırıyorlardı. Ne olduğunu sorduğumda amcalarının oğlunun boğulduğunu söylediler. Bana yeri tarif ettiler. Suyun akış yönünü kontrol ederek aşağı indim ve orada omuzlarından iki taşın arasını sıkıştığını gördüm. Hemen 112 çağrı merkezine haber verdim. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Süzme yapılan tüm müdahalemleler rağmen hayatını kayıp etti" diye konuştu.

Süzmenin cenazesi daha sonra otopsi yapmak için Muş devlet hastanesi kaldırıldı.

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Murat Nehir'de balık tutarken boğuldu!
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