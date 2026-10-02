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Giriş Tarihi: 2.10.2026 18:35

Muratlı-Tekirdağ yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, heyelan bölgesi olarak bilinen mevkide meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan 4 gençten 1’i hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

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Tuna ŞERBETÇİ Tuna ŞERBETÇİ
Muratlı-Tekirdağ yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerindeki heyelan bölgesinde meydana geldi. Muratlı'dan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 erkek ve 1 kadın olmak üzere 4 gençten biri, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 3 yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TEKİRDAĞ #MURATLI
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Muratlı-Tekirdağ yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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