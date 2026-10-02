Muratlı-Tekirdağ yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerindeki heyelan bölgesinde meydana geldi. Muratlı'dan Tekirdağ istikametine seyir halinde olan otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 erkek ve 1 kadın olmak üzere 4 gençten biri, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 3 yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör