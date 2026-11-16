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Giriş Tarihi: 16.11.2026 05:08

Muş’ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Muş’un Varto ilçesinde jandarma ekiplerince 4 şüphelinin evinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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İHA İHA
Muş’ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
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Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet suçları kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Varto ilçesinde 4 şüphelinin evinde adli arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 4 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 tabanca şarjörü, 195 adet 9 milimetre çapında tabanca mühimmatı, 76 adet 7.65 milimetre çapında tabanca mühimmatı ve 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

#MUŞ
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Muş’ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
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